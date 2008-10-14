Ümitler Belarus karşısında



Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off rövanş maçında bugün Belarus'la karşı karşıya gelecek. İsveçli Stefan Johannesson'un yöneteceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



Türkiye Ümit Milli Takımı, 2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off ikinci maçında bugün Belarus'a konuk olacak.



Belarus'un Gorodskov Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. İsveçli hakem Stefan Johannesson yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Antalya'daki Mardan Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı Sercan Yıldırım'ın attığı golle 1-0 kazanarak avantaj yakalayan millier, Belarus deplasmanından zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Bu arada yaşları Ümit Milli kategorisi için de uygun olan A milli oyunculardan Aydın Yılmaz, Caner Erkin, Ceyhun Gülselam ve Serdar Kurtuluş Ümit Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor. Bu oyuncular kafileye 12 Ekim Pazar günü katıldı.



Bugünkü maçta sakatlığı bulunan Serdar Özkan forma giyemeyecek. Öte yandan, takımda cezalı futbolcu bulunmuyor.



MUHTEMEL 11

Millilerimizin bugünkü maça Onur Recep Kıvrak, Serdar Kurtuluş, Orhan Şam, Eren Güngör, Ferhat Öztorun, Aydın Yılmaz (Özer Hurmacı), Mehmet Güven, Caner Erkin, Aydın Karabulut (Alparslan Erdem), Sercan Yıldırım, Mustafa Pektemek (Ceyhun Gülselam) 11'i ile çıkması bekleniyor.



PROGRAM

14 EKİM SALI

Beyaz Rusya - Türkiye (0-1)

Finlandiya - Avusturya (1-2)

İngiltere - Galler (3-2)

İspanya - İsviçre (1-2)



15 EKİM ÇARŞAMBA

Sırbistan - Danimarka (1-0)

Fransa - Almanya (1-1)

İsrail - İtalya (0-0)

