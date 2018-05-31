Ümitler Balkan Şampiyonası Bihaç'ta yapılacak

İSTANBUL,(DHA)

Bosna Hersek\'in Bihaç kentinde 1-3 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümitler Balkan Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi, kadınlarda 11, erkeklerde 8 judoka ile temsil edecek.

Ümitler Balkan Şampiyonası, 1 - 3 Haziran 2018 tarihleri arasında Bosna Hersek\'in Bihaç kentinde yapılacak. Türkiye\'yi bu şampiyonada 11 kadın ve 8 erkek judoka temsil edecek. Milliler, bugün İstanbul\'dan karayoluyla Bosna Hersek\'e hareket etti.

Ay-yıldızlı judogilerle ülkemizi tatamide temsil edecek judokalarımız şu isimlerden oluştu:

KADINLAR: D. Sevgi Süren, Ceren Kanyılmaz (40), Aslı Turan, Hanife Özcan (44), Aleyna Adak (48), Ayşenur Budak (52), Özlem Yıldız, Sıla Korkmaz (57), Şeydanur AYDIN, Kübra Konuk (63), Hilal Öztürk ( +70).

ERKEKLER: Fırat Çekim (50), Abdülaziz Kara (55), Enes Uysal (60), Niyazi Gökcen (66), Abidin Karabulut (73), Cem Ata Demirtaş (81), Abdullah Solakoğlu (90), Çağrı Doğan (+90).

FOTOĞRAFLI