Ümitler 299. sınavına çıkıyor

Tarihinde şimdiye kadar 298 müsabaka yapan Ümit Milli Takım, 18. Avrupa Ümitler Şampiyonası grup eleme maçları hazırlıkları kapsamında yarın İzmir ve Manisa'da Ukrayna ile iki özel maç yapacak.



18. Avrupa Ümitler Şampiyonası Grup eleme maçlarında ilk olarak 31 Martta deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak Ümit Milliler, yarın saat 12.00'de İzmir'deki Yeni Buca Stadı'nda Ukrayna ile karşılaşacak. Ümit Milliler rakibiyle saat 20.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir kez daha oynayacak.



İlk resmi maçını 28 Ekim 1950'de Akdeniz Kupası'nda Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Mısır ile yapan Ümit Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak müsabakalarla toplam 300 maç sayısına ulaşmış olacak.



Ümit Milli Takım, bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 114 galibiyet, 71 beraberlik ve 113 mağlubiyet aldı.



Ukrayna ile yapılan maçlar



Ukrayna ile bugüne kadar 5 maç yapan Ümit Milliler, rakibi ile ilk maçını 11 Şubat 2003'te İzmir Alsancak Stadı'nda yapmış ve karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı. Bu karşılaşmada bugün (A) Milli Takım kadrosunda yer alan Tuncay Şanlı ve Servet Çetin de birer gol kaydetmişti.



Ukrayna ile oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alan Ümit Milli Takım, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler 9 gol atarken, ağlarında 3 gol gördü.



Ümit Millilerin bugüne kadar Ukrayna ile oynadığı maçlar şöyle:



11 Şubat 2003: 4-2 (Özel maç)



16 Kasım 2004: 1-0 (Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı)



6 Eylül 2005: 0-0 (Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı)



1 Haziran 2007: 1-2 (Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı)



14 Ekim 2007: 2-0 (Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı)

