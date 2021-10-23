Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet istenmişti; Esra Hankulu’nun ölümünde yeni iddia

Esra Hankulu'nun 3 Ağustos’ta evindeki şüpheli ölümüne ilişkin iddianamede, dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

İddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G. hakkında ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. İddianamede şüpheli Ümitcan Uygun’un ifadesinde, “evden çıkarken Esra Hankulu’nun yaşamakta olduğunu, kendisini uğurladığını ve kendisi evden çıktıktan sonra evin kapısını içeriden kilitlediğini” iddia ettiği hatırlatıldı. Ancak, olay günü eve gelen sağlık ekiplerine kapıyı açan Furkan G.’nin “sağlık ekiplerine kapıyı kendisinin açtığını, kapının içeriden kilitli olmadığını” söylediği belirtilerek, “bu gerekçe ile şüpheli Ümitcan Uygun evden çıkarken maktule Esra Hankulu’nun hayatta olmadığının ispatlandığı” denildi.

İddianamede, “Esra Hankulu’nun şüpheli Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü, şüphelinin cesede, yatakta bulunduğu pozisyonu vererek evden çıktığı, şüpheli Ümitcan Uygun bu suret ile kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçunu işlediği” belirtildi

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