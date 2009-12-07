Ümit Sayın için tahliye talebinde bulunuldu

Birinci ''Ergenekon'' davası duruşmasında tutuklu sanık Ümit Sayın'ın açıklamalarına ilişkin diğer sanık ve avukatların beyanları alındı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sayın'ın, diğer sanıkların yokluğundaki oturumda anlattıklarının kağıda yapılan dökümü, diğer sanıklara mahkeme heyetince okundu.

Bunun ardından söz alan tutuklu sanık Oktay Yıldırım, Sayın'a ''Bombalarla ilgili bahsettiğiniz konuşmada tam olarak duyduğunuz nedir?'' diye sordu.

Sayın, konuşmanın Mehmet Demirtaş ve Oktay Yıldırım arasında geçtiğini belirterek, ''Hangisi söylüyordu tam olarak hatırlamıyorum, ama bombalardan bahsediyorlardı. Seslerden biri bombaların ortaya çıkmasının, Danıştay bombaları olduğunun duyulmasının tehlike yaratacağını söylüyordu. Diğeri de seri numaralarının farklı olduğunu söylüyordu. Bunu söyleyen sanırım Oktay Yıldırım'dı. Ben içeri girince sustular'' dedi.

Sayın, sık sigara içtiğini, sigara için dışarıya çıktığında kapının arkasından bunu duyduğunu ifade ederek, savcıların kendisine bir vaatte bulunmadığını söyledi.

Yıldırım, Sayın'a ''Siz sık sık diğer sanıklardan sigara isterdiniz. Ben sizi bu nedenle kovdum mu?'' diye sordu. Sayın ''Hayır'' yanıtını verince, Yıldırım, ''Burada bir yanlış anlama var galiba. Ben sizi çok ağır ithamlarla, kovdum'' dedi.

Yıldırım, darbe günlükleriyle ilgili ifade verme sürecinin hemen ardından, Sayın'ın ifadelerinin ortaya çıkmasının bir tesadüf olmadığını söyledi.

Mehmet Demirtaş, ''Ben gizli tanık Anadolu'ya tahliye istemiştim, o bana iftira attı'' dedi.

Sayın ile aynı koğuşta kalan tutuklu sanık Emin Gürses, Sayın'ın tek hatasının tıp dışındaki şeylerden yazmak olduğunu, Sayın'ın Amerika'da ve Türkiye'de çok zeki olduğunun kanıtlandığını kaydetti.

Gürses, savcı Zekeriya Öz'ün gizli tanık olarak ifadesini aldığı sırada Sayın'a ''221 etkin pişmanlık hükmü, 221'e girmezsen 35 sene yatarsın'' şeklinde beyanda bulunduğunu söyledi.

Gürses'in ''Öz, 'Emin Hoca'nın burnunu biraz sürteyim' dedi mi?'' şeklindeki sorusuna da Sayın, ''Yok'' cevabını verdi.

Gürses'in ''Bak burada öyle söylüyorsun. Sonra koğuşa geleceksin'' şeklinde konuşması üzerine Mahkeme Başkanı Köksal Şengün araya girerek, ''Bu ne demek?'' diye sordu.

Gürses, ''21,5 aydır aynı koğuşta kalıyorum. Tüm ihtiyaçlarını ben görüyorum. Zekeriya Öz bunu açıkça tehdit etti. Bunu bu duruma mahkeme getirdi. Sorgu sırasında, iddianame ve basında okuduklarından kendisi söylemiş gibi tutanağa yazıldığını anlattı'' diye konuştu.

-SAYIN İÇİN TAHLİYE TALEBİ-

Gürses, 21,5 aydır cezaevinde bulunduğunu ifade ederek, 'alacağım var sizden. Savcılar çok namaz kılsın. Burada alamazsam ahirette alacağım. Sayın'ın durumu ortada, onun için tahliye istiyorum'' dedi.

Sayın, tutuklu sanık Kemal Kerinçsiz'in sorusu üzerine, emekli Orgeneral Şener Eruygur ile 3-5 görüşmesi olduğunu, bunların 2006 yılında gerçekleştiğini dile getirdi.

Tutuklu sanık Mehmet Zekeriya Öztürk ile yaptıkları görüşmenin tarihini tam hatırlayamadığını belirten Sayın, ''2005-2006 olabilir. Bira içiyorduk. Derin devlet üzerine bir senaryo yazıyordunuz. Konu asker içinde bir yapılanma olup olmadığına geldi'' dedi.

Öztürk'ün ''Neden bugüne kadar anlatmadınız?'' sorusuna Sayın, ''Gereksiz gördüm. Ufak bir ayrıntıydı'' karşılığını verdi.

Öztürk, Sayının, bugün bu şekilde bir ifade vermesinin bir projenin kapsamı doğrultusunda olduğuna inandığını söyleyerek, ''Beni burada 2 yıldır tutanların, bu işi tezgahlayanların, kısmet olursa cehennemde ziyaretine gideceğim'' diye konuştu.

Sevgi Erenerol da Sayın'ın, kendisiyle ilgili ifadelerini ''ciddiyetsizlik'' olarak değerlendirdi. Erenerol, bu oyuna bir son verilmesi gerektiğini savundu.

Emekli Tümgeneral Alaattin Parmaksız ile defalarca konuştuğunu, dostluğunun 1-2 görüşmeyle sınırlı olmadığını belirten Sayın, Parmaksız'ı 2005 yılından beri tanıdığını, TESAV toplantısına gittiğinde Parmaksız'ın kendisine asker içindeki yapılanmadan söz ettiğini anlattı.

Sayın, gizli tanık olarak alınan ifadesinin de 2009 Mayıs ayının 20'si gibi olduğunu söylemesi üzerine Başkan Şengün, dosyadaki ifade tarihinin 11 Nisan 2009 tarihli olduğunu belirtti.

Sanıklar ve avukatların sorularının tamamlanmasının ardından Başkan Şengün, duruşmayı yarın saat 09.30'a erteledi.