Ümit sahada ölüyordu

Bu sezon Alman Birinci Ligi Bundesliga’ya yükselen Köln’ün dün gece deplasmanda Karsluhe ile oynadığı maçta Köln'ün yıldızlarından Ümit Özat herkesi korkuttu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Ümit, maçın 25. dakikasında tansiyonu düşünce topsuz alanda bir anda yerde kaldı.Dili boğazına kaçan ve gözleri dönen tecrübeli futbolcuya doktorlar hemen müdahale etti. Takım arkadaşı Mondragon başta sahadaki tüm futbolcular ve tribünler Ümit’in öldüğünü zannederken, statta göz yaşları sel oldu.Doktorlar ambulansta kalp masajı uygulayıp Ümit’i hayata döndürken, daha sonra statta futbolcumuzun durumunun iyi olduğu anonsu yapıldı. Tribünler alkış ve tezahüratlarla yıkılırken, karşılaşma da kaldığı yerden devam etti ve Köln deplasmanda 2-0 yenildi.