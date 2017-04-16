Ümit Özdağ’dan YSK’ya tepki: Tek tek yargılanacaklar

MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına tepki gösterdi. Özdağ, "Bütün YSK üyeleri usülsüzlüğün önünü açıyor. Teker teker yargılanacaklar" dedi.

YSK, “evet mührü de mühürsüz pusuladaki oylar da geçerli sayılacak” açıklaması yapmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özdağ, yaptığı açıklamada “Bu, YSK tarafından referandumun iktidar lehine açık bir şekilde manipüle edilmesidir. Bütün YSK üyeleri usülsüzlüğün önünü açıyor. Teker teker yargılanacaklar. Türk halkının almış olduğu karara başta YSK olmak üzere herkes saygı göstermelidir” dedi.

"2 saat daha manipülasyona devam edecekler"

Özdağ, ayrıca Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Anadolu Ajansı’nın açıklamalarına itibar etmeyin. Sandıklara son ana kadar sahip çıkalım. Hayırlar onde. YSK’nın aldığı karar bunu gösteriyor.

2 saat daha AA manipülasyona devam edecek. Bu bilgi. Ancak sonuçta yapacakları bir şey yok. Sandıklara son ana kadar oylarımızı koruyalım.