Ümit Özdağ'dan Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, “Tutanakları alıyorum ama benim inancım bu seçimler ne adil ne de dürüst oldu. Değişik manipülasyonlar gerçekleştirildi\" dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ, saat 01:30 sularında Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu önüne geldi. Burada bir vatandaşın, “Meral Hanım neden bir açıklama yapmıyor?\" sorusu üzerine Özdağ, “Meral Hanım bir açıklama yaptı ama televizyonlar yarıda kesti. Büyük bir sansür devam ediyor yani\" ifadelerini kullandı.

\"MANİPÜLASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ\"

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu\'na bilgi almak için geldiğini belirten Özdağ, “İkinci bölgedeki ilçeleri tek tek dolaşıyorum ve arkadaşlardan sonuçları birleştirme tutanakları alıyorum ama benim inancım bu seçimler ne adil oldu ne de dürüst oldu. Değişik manipülasyonlar gerçekleştirildi. Ama şu aşamada bundan daha fazlasını söylemek istemiyorum\" dedi. Özdağ\'ın konuşmasının ardından ilçe seçim kurulu önünde bekleyen bir vatandaş, “Bizi yönetemediniz\" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, vatandaşlar ilçe seçim kurulu önünde gece geç saatlere kadar bekledi. Slogan atan grup, alkışlarla seçim sonucunu protesto etti.

(FOTOĞRAFLI)