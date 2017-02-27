Ümit Özdağ'dan Barzani yorumu: Yeni bir pazarlık süreci resmen başlamıştır

MHP Genel Başkan adayı ve Bağımsız Gaziantep Milletvekili Prof. Ümit Özdağ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani’nin İstanbul ve Ankara temaslarını yeni bir müzakere süreci olarak değerlendirdi.

Barzani tekrar bir müzakere sürecinin başladığını savunan Özdağ, Atatürk Havalimanı gönderine çekilen Kürdistan bayrağına da dikkat çekerek, “Ağustos 2009’da PKK ile müzakere sürecinin başlamasıyla bir benzerlik taşımaktadır” dedi.

"Müzakere için gizli toplantı"

Prof. Ümit Özdağ, T24’e Barzani'nin ziyaretiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

PKK ile müzakere sürecinin yeniden başlaması konusunda Saray’dan bir bakanın koordinasyonunda gizli bir çalışmanın yapıldığı hususunda bilgiler zaten gelmişti. Ancak, MHP seçmeninin büyük bir ağırlıkta hayır diyeceğini ortaya koymasıyla birlikte burada bir hızlanma olduğu anlaşılıyor.

Barzani üzerinden HDP, PKK ve PYD ile yeni bir pazarlık süreci Ankara ve İstanbul’da Barzani’nin flamasının asılmasıyla resmen başlamıştır. Bu flamanın asılması Ağustos 2009’da PKK ile müzakere sürecinin başlamasıyla bir benzerlik taşımaktadır. Başkanlık Anayasası için PKK’nın evet demesi için bir çalışma yürütüldüğü çok net bir biçimde görülecektir.”

Barzani'nin temasları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani programı kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya geldi. Barzani ve beraberindeki heyet, özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi. Devlet Konukevi’nde Dışişleri Bakanlığı yetkililerince karşılanan Barzani daha sonra havalimanından ayrıldı. Atatürk Havalimanı’nda göndere Kürdistan bayrağı çekildi.

Barzani, ziyareti öncesinde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan HDP’li vekiller ve partinin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşmuştu. Barzani, barış süreci için Demirtaş ve diğer vekillerin serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’la birlikte Barzani ile görüşen Ahmet Türk, "Başkan Barzani de onların serbest bırakılmasını istiyor" dedi.