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Ümit Özdağ'dan AKP'li Bozdağ'a andımız tepkisi: Sen önce FETÖ işbirlikçiliğinin hesabını ver

"Ne Türk'ün ne doğru. Çalışkanlığın ise FETÖ için"

19 Ekim 2018 18:08

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin kararına "Yasalar alenen çiğnenmiştir" değerlendirmesinde bulunan eski Adalet Bakanı ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi. 

Kişisel Twitter hesabından paylaşımında bulunan Özdağ, "Bozdağ sen FETÖ' işbirlikçiliğinin hesabını ver önce. Sen okuma bu andı. Ne Türk'ün ne doğru. Çalışkanlığın ise FETÖ için" diye yazdı.

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