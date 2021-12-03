Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz

Özdağ kendi tespitlerine göre 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini belirterek, "Zafer Partisi olarak şimdiye kadar bizim tespit edebildiğimiz en az 900 bin Suriyeliye vatandaşlık vermişler. Türk halkının desteğini kaybeden Erdoğan'ın, vatandaşlık vererek Suriyeli oylarıyla seçimi kazanmak gibi bir yola başvuracağı görünüyor" şeklinde konuştu.
"AK Parti, Suriyelilere Türk milletinden sayıları gizlenecek şekilde vatandaşlık vermeye başladı"
Meclis'te konuşan Özdağ, hükümetin mülteciler konusundaki politikasını eleştirdi. Özdağ, "Uyum Eylem Planı adlı İngilizceden tercüme bir planı yürürlüğe koyan AK Parti, Suriyelilere Türk milletinden sayıları gizlenecek şekilde vatandaşlık vermeye başladı. Mustafa Balbay bu gizlenen belgeyi açığa çıkarttı. Bu belgenin temel hedefini, Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını, Türk milletine kabul ettirmek olarak izah ediyor ve Türk milletinden bahsederken de 'yerel nüfus' diyor" dedi
Özdağ şöyle konuştu:
"Bu, Türk milletinin seçme ve seçilme özgürlüğünün ortadan kalkmasıdır. Suriyelilere vatandaşlık verilmesi, seçim güvenliğinin ortadan kalkmasıdır. Bundan dolayı Zafer Partisi olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi veriyoruz. Yasayla, Türk vatandaşlığı alanların, Suriyeli ve diğerlerinin, ilk 10 sene vatandaşlık aldıktan sonra seçimlerde oy kullanamamasının düzenlenmesini talep edeceğiz. Vatandaşlığın geçerli olması için de isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını talep ediyoruz."