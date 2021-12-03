Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz

Özdağ kendi tespitlerine göre 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini belirterek, "Zafer Partisi olarak şimdiye kadar bizim tespit edebildiğimiz en az 900 bin Suriyeliye vatandaşlık vermişler. Türk halkının desteğini kaybeden Erdoğan'ın, vatandaşlık vererek Suriyeli oylarıyla seçimi kazanmak gibi bir yola başvuracağı görünüyor" şeklinde konuştu.