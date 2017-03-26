Ümit Özdağ: Hollanda krizinin ardından Binali Yıldırım istifa etti

MHP'den ihraç edilen milletvekili Ümit Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın istifa ettiğini ancak kabul edilmediğini işaret eden yeni bir iddia ortaya attı.

Ümit Özdağ, referandum çalışmaları kapsamında Zonguldak'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Özdağ, ardından Genel Maden İşçileri Sendikası'nda referandum konulu konferansı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Özdağ, Hollanda krizi sürecine ilişkin "Acaba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Başbakan’ın aksi talimatına rağmen Hollanda’ya geçti mi? Bunun üzerine Sayın Binali Yıldırım istifasını verdi mi? İstifası kabul edilmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın Hollanda'ya geçmesine itiraz ettiğini ancak itirazının dikkate alınmaması üzerine istifa ettiğine işaret eden Özdağ şunları söyledi:

"Önce Sayın Başbakan şunun cevabını Türk kamuoyuna versin; Acaba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Hollanda’ya geçmek istediği gece, Başbakan Hollanda’ya geçmesini yasakladı mı? Bakan Hanım, kendisine 'gitme' demesine rağmen Başbakan'a, 'Sizin talimatınızı dinlemiyorum' dedi mi?' Ve Başbakan’ın aksi talimatına rağmen Hollanda’ya geçti mi?

Bunun üzerine Sayın Binali Yıldırım istifasını verdi mi? İstifası kabul edilmedi mi? Ve istifası kabul edilmediği günden bu yana Sayın Binali Yıldırım, istifa etmeyi bile beceremeyen bir Başbakan olarak protestosunu, toplantı saatlerini, Cumhurbaşkanının saatleriyle çakıştırarak mı yapıyor? Yoksa bunların hiçbirisi doğru değil mi? Ben Sayın Binali Yıldırım’a bize iftira atmayı bırakmasını ve önce bu soruların cevabını kamuoyuyla paylaşmasını rica ediyorum."