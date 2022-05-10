Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siz, Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz

Sığınmacı sorununu sıklıkla dile getiren ve açıklamalarıyla dikkatleri çeken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısındaki açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

CHP liderinin, Suriye ve sığınmacılar konusunda 2011 yılından bu yana en tutarlı söylemi dillendiren partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu yönündeki açıklamasını alıntılayan Özdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu, sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011’den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum. Siz, Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size atıyor” dedi.

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