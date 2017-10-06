Ümit Özdağ, "Bir darbecinin oğlu olmak nasıl bir duygu" sorusunu yanıtladı

Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye dair açıklamalarda bulundu. Ortayolcu bir söylem benimsemediklerini ifade efen Özdağ, “Yüzde 50’ye değil, yüzde 100’e talibiz” dedi.

Habertürk TV’de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Özdağ’a “Babanız Muzaffer Özdağ, 27 Mayıs darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi’ndeki isimlerden biriydi. Bir darbecinin oğlu olmak nasıl bir duygu? Babanızı darbeci olarak görüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Özdağ, “Bugün beni buraya davet ederken Yeni Parti’yi konuşacağımızı söylediniz. Yeni Parti ile ilgili bir programın böyle kişisel bir soruyla bitmesini arzu etmezdim. Ben babamla hep gurur duydum. Babam gerçekten çok iyi bir Türk subayıydı. 27 Mayıs’ı doğru bulduğu için o sürecin içerisinde yer aldı” şeklinde açıklamada bulundu.

Ülkücü gömleğinizi çıkardınız mı?

Özdağ, “Ülkücü gömleğinizi çıkardınız mı?” sorusunu ise, “Hayır, ben Türk milliyetçisiyim. Hiçbir zaman Türk milliyetçisi olmaktan vazgeçmedim. Yeni Parti ülkücü bir parti değil. Ama bu benim siyasi kimliğimden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Bugün Türkiye çok ağır şartları içinde ve bu şartlar, bütün vatanseverlerin aynı yerde birleşmesini gerektiriyor. Hepimizin siyasal anlamda ayrı referansları olabilir ama bir yerde birleşiyoruz, o da Mustafa Kemal Atatürk” şeklinde cevapladı.

Özdağ’ın açıklamaları şöyle:

“Yüzde 50’ye değil, yüzde 100’e talibiz”

“Kendimizi MHP’den, CHP’den veya AKP’den farklılıkla tanımlamıyoruz. Kendimizi kendimiz olarak tanımlıyoruz. Ayrışan, ayrıştırılan, yorgun bir Türk milleti var. Biz bu

milletin yeniden bir millet olduğunu hatırlamasını istiyoruz. Onun için “Yüzde 50’ye değil, yüzde 100’e talibiz” diyoruz. Bu yüzde 100 kardeş. Bu yüzde 100 ne bir çatışmaya, ne bir gerilime sürüklenmemeli. Bu yüzde 100, bir millet olduğunu tekrar hatırlamalı.

Zaten dar zeminde bir ideolojik temeli savunmuyoruz. Ama bir fikri temelimiz var. Meseleye ülkeyi kuran Meclis’in ruhuyla yaklaşıyoruz. O Meclis’in tamamı vatanını seven insanlardan oluşuyordu. Ülkemiz ağır bir süreçle karşı karşıya, onun için yüzde 100’e hitap etmeyi ve yüzde 100’le birlikte çalışmayı arzu ediyoruz”.

“Ben babamla hep gurur duydum”

“Ben babamla hep gurur duydum. Babam gerçekten çok iyi bir Türk subayıydı. Türk

Ordusu’nun en geç kurmay subayıydı. 27 Mayıs’ı doğru bulduğu için o sürecin içerisinde yer aldı. Daha sonra demokratik hayata geçti. Demokratik hayatta MHP’nin kurucu kadroları içerisinde yer aldı. Partinin programının yazılmasına katıldı. 1969 senesinde aktif siyasetten çekildi ve bir daha hiç siyasi çalışmada bulunmadı. Babam benim en iyi arkadaşımdı.”

“Biz bir çizgi koyduk, bu çizginin öbür tarafında FETÖ var”

“Yeni Parti milli merkezde olan bir parti. Yani merkezin sağında ve solunda olan, bütün vatanseverleri çatısı altında toplamayı hedefleyen ve hepsini partiye davet eden bir anlayışa sahibiz. Biz bir çizgi koyduk; bu çizginin öbür tarafında FETÖ var. Bir başka çizgi koyduk; onun da öbür tarafında PKK var. Bunun dışında, daha önce bütün siyasi partilere oy vermiş olanlar ve siyasete hiç karışmamış olanların hepsi yeter ki Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerinde ve milletimizin değerlerinde birleşsinler, biz herkesi bu partiye davet ettik. Bu davetimiz kabul gördü ve şimdi böyle bir kurucular heyetiyle Türk toplumunun önüne çıkmaya hazırlanıyoruz. Sadece kurucularla değil, illerde de, ilçelerde de kurucular ekibi görülecek. AKP’li de var, CHP’li de var, Barış Parti’li de var, Vatan Parti’li de var; bütün partilerden insanlar var. Bunu Türkiye görecek”.

“Bu parti tuttu”

“Bir parti kuruluyor ve bu partiyi halk kuruyor. Bu parti tuttu. Bu partinin tuttuğunu ve çok hızlı bir şekilde yükseldiğini daha parti resmen kurulmadan hem halk içinde hem anketlerde hem de iktidarın korkusundan görüyoruz”

“Ortayolcu bir söylem izlemiyoruz”

“Ortayolcu bir söylem izlemiyoruz, milli merkezli bir söylem izliyoruz. AKP’nin bir Batı

projesi olduğunu da biz söylemiyoruz, onunla birlikte yürüyen yol arkadaşları söylüyorlar”.