Ümit Özdağ: AKP'ye kalsa 'FETÖ' ile barışmaya hazırlar

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yeniçağ yazarı Ümit Özdağ AKP kadrolarının FETÖ ile barışığ kucaklaşmaya hazır olduğunu iddia etti. Özdağ, "FETÖ ile mücadele azminin devamını sağlayan Erdoğan'ın intikam duygusu ve milli asker, polis, savcı, hakim kadrolarının bireysel mücadele azmidir" diye yazdı.

Özdağ'ın "FETÖ ile mücadele sona mı eriyor?" başlığıyla (19 Kasım 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

"Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesi bir intikam operasyonu olarak başladı ve devam ediyor. Bu mücadele ne yazık ki, hiçbir zaman devlet aklına dayanan, stratejik aklı ve hedefleri olan uzun vadeli bir eylem planına sahip olmadı. Mücadelenin devamını sağlayan Erdoğan'ın intikam duygusu ve milli asker, polis, savcı, hakim kadrolarının bireysel mücadele azmidir. AKP kadrolarına kalsa bugün FETÖ ile barışıp kucaklaşmaya hazırlar. Ve dahası FETÖ ile bugün mücadele eden bütün kadroları da FETÖ'ye teslim ederler."

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