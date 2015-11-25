Ümit Özat'tan hakemlere: Dua etsinler ki benim futbolculuk dönemime rast gelmediler

PTT 1. Lig ekibi Samsunspor'un teknik patronu Ümit Özat, hakemlere yönelik olarak, "Dua etsinler ki benim futbolculuk dönemime rast gelmediler" dedi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Göztepe karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle öz eleştiri yapan Samsunspor teknik direktörü Ümit Özat, Göztepe maçında sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını dile getirerek, "Kendi adıma Göztepe maçında doğru hamleler yaptığımı düşünemem. İkinci yarıya kazanma odaklı bir takımla çıktık, oyuna iki santrfor aldım. İlk golü yediğimiz dakikaya kadar da top kalemize gelmedi. Maçın hakemi, ceza sahasında rakip oyuncu ile bizim oyuncumuzun formaları bile birbirine değmemesine rağmen penaltı verdi. Bu sezonun en kötü oynayan takımına yenildik, bu bize hiç yakışmadı" diye konuştu.

"Neyi tartışıyoruz, neyin peşindeyiz anlamış değilim"

Alınan bu yenilgiye rağmen ligin lideri olduklarına işaret eden Özat, "Ligde puan cetvelinde altımızda yer alan takımların çoğu mutlu ama biz çok mutsuzsuz. Neyi tartışıyoruz, neyin peşindeyiz anlamış değilim. Demek ki şehri birtakım şeylere fazla alıştırdık. Dünyada sürekli yenen bir takım yok. Netice olarak halen lideriz" ifadelerini kullandı. Giresunspor maçıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Özat, şunları kaydetti:

"Giresunspor maçı bu senenin en önemli maçı. İlk yarıyı nerede bitireceğimizi belli edecek bir maç. Biraz sabırlı olmak lazım. Daha çok inişler çıkışlar olacak ama bu ligin asıl önemli bölümü ikinci devre. Mümkünse doğru takviyeler yapıp geçen yıl ikinci yarıdaki çıkışı bu yıl da yapmak lazım. Önümüzde 5 maç var, bu 5 maçtan 10 puan almalıyız. Genç oyuncumuz Ercan Yazıcı, Göztepe maçının sonunda önemli bir sakatlık yaşadı. Belki sezonu kapattı. Bazen maç kaybetme uğruna bile olsa gençlere yer vermek lazım çünkü böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz."

"Hatalı karar vermiş olabilirsin, ama oyunculara sert davranmanın nedeni nedir?"





Özat, Göztepe maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel'in, futbolculardan Murat Gürbüzerol'a küfür edip etmediği sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Hakemle ilgili şikayeti kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptı. Hakemlerin oyunculara sahada saygısız davranmaya hakları yok. Onlar dua etsinler ki benim futbolculuk dönemime rast gelmediler. Dua etsinler böyle sakin çocuklar dönemine geldiler. Futbolcular olmazsa bu hakemler halı sahada bile maç yönetemez. Hatalı karar vermiş olabilirsin, ama oyunculara sert davranmanın nedeni nedir? Bu ülkenin bir gerçeği var. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve diğerleri. Cüneyt Çakır, Cüneyt Çakır olduysa sadece yetenekleriyle olmadı. Bu hakemlerin onunla konuşması lazım. Cüneyt Çakır acaba saha içinde kimseyi aşağılamış mıdır? Bir sorsunlar."

Göztepe maçında aleyhlerine verilen penaltı kararına, rakip takımın oyuncusu, taraftarı ve teknik yönetiminin bile şaşırdığını ifade eden Özat, şöyle konuştu:

"Tabii ki futbolda hata olacak. Belki biz de hatalı bir kararla maç kazanacağız. Buraya takılmıyorum ama ben futbolcuma veya herhangi bir futbolcuya saha içinde saygısız davranmayı kabul etmiyorum. Onlar varsa herkes var. Bu işin merkezinde futbolcular var, hakem yok. Onun için futbolcuya saygılı davranmak zorundasın. Zaten saygısız davrandığında atıyorsun. Üstüne bir de sen mi saygısız davranacaksın. Hangi maça gidersek ne anamız ne de karımız kalıyor. Hakemler, kendisine küfür edildiği zaman anons ettiriyor. Yani hiçbirimizin anası karısı değerli değil, bir tek hakemlerin anası karısı değerli. Küfür yiyoruz, orada niye bir anons yaptırmıyorsun? Futbolcuya saldırı olur, oyun devam eder. Antrenöre olur, oyun devam eder. Hakeme saldırı olur, oyun iptal olur. Niye, hakem kamu görevlisi. Kamu görevlisi de o da ana baba evladı, oyuncular da ana baba evladı. Bu anlamda hukuksuzluğun izahı nedir? Bize küfür edilince futbolun güzelliği, kendilerine edilince oyun duracak. Adalet herkese lazım."

Özat, futbolculardan Distel Zola'yı takımda düşünmediği için kadro dışı bıraktığını sözlerine ekledi