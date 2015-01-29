Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Elazığspor Teknik Direktörü Ümit Özat'a 7 maç ceza verildiğini açıkladı.

Ümit Özat'a, "Antalyaspor A.Ş. - Elazığspor PTT 1. Lig müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle" ceza verildiği açıklandı.

PFDK, Elazığspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ı 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

1- AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 24.01.2015 tarihinde oynanan AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.01.2015 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı TRİBÜN KAPATMA ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKKI TOLUNAY KAFKAS hakkında 25.01.2015 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında yeşil zeminde izinsiz olarak bulunması suretiyle Talimata Aykırı Hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.01.2015 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TORKU KONYASPOR Kulübü'nün 23.01.2015 tarihinde oynanan TORKU KONYASPOR - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ALTINORDU A.Ş.'nin 24.01.2015 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR PTT 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU A.Ş. sporcusu BAHATTİN KÖSE'nin rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ANTALYASPOR A.Ş.'nin 25.01.2015 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - ELAZIĞSPOR PTT 1. Lig müsabakasında müsabakaya usulsüz seyirci almasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ELAZIĞSPOR Kulübü teknik sorumlusu ÜMİT ÖZAT'ın 25.01.2015 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - ELAZIĞSPOR PTT 1. Lig müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 7 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BUCASPOR Kulübü'nün 24.01.2015 tarihinde oynanan BUCASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ PTT 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ teknik sorumlusu UĞUR TÜTÜNEKER'in 24.01.2015 tarihinde oynanan BUCASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ PTT 1. Lig müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 24.01.2015 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - SAMSUNSPOR PTT 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- KARŞIYAKA Kulübü Antrenörü ŞABAN ÖZDEŞ'in 25.01.2015 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KARŞIYAKA PTT 1.Lig müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ORDUSPOR Kulübü Kaleci Antrenörü HAKAN POLAT'ın 25.01.2015 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ORDUSPOR PTT 1.Lig müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ALTAY SPOR Kulübü'nün 25.01.2015 tarihinde oynanan ALTAY - DİYARBAKIR B.Ş. BLD.SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- GÖLBAŞISPOR A.Ş.'nin 25.01.2015 tarihinde oynanan GÖLBAŞISPOR A.Ş. - GÜMÜŞHANESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü teknik sorumlusu GÜRSES KILIÇ'ın 25.01.2015 tarihinde oynanan GÖLBAŞISPOR A.Ş. - GÜMÜŞHANESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin 25.01.2015 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto 2. Lig Kırmızı grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SARIYER SPOR Kulübü'nün 25.01.2015 tarihinde oynanan SARIYER - PAZARSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- HATAYSPOR Kulübü'nün 25.01.2015 tarihinde oynanan HATAYSPOR - BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- TEPECİKSPOR A.Ş.'nin 25.01.2015 tarihinde oynanan TEPECİKSPOR A.Ş. - BUGSAŞ SPOR A.Ş. Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- BAYRAMPAŞASPOR Kulübü'nün 25.01.2015 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞASPOR - PENDİKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- AYDINSPOR 1923 Kulübü kaleci antrenörü BEKİR KÜÇÜKŞAHAL'ın 24.01.2015 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - AYDINSPOR 1923 Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MENEMEN BLD.SPOR Kulübü'nün 25.01.2015 tarihinde oynanan MENEMEN BLD.SPOR - CENTONE KARAGÜMRÜKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN BLD. SPOR Kulübü'nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada MENEMEN BLD. SPOR Kulübü sporcusu EFE KARAOĞLU'nun rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- TOKATSPOR Kulübü'nün 25.01.2015 tarihinde oynanan TOKATSPOR - TARSUS İDMAN YURDU Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TOKATSPOR Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TOKATSPOR Kulübü sporcusu MUTLU İLENGÖZ'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 25.01.2015 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR -YENİ MALATYASPOR Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.550.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- FETHİYESPOR Kulübü sporcusu EMRE OKUR'un 25.01.2015 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş. - FETHİYESPOR Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- HACETTEPESPOR Kulübü Teknik Sorumlusu MEHMET ALİ KARACA'nın 25.01.2015 tarihinde oynanan TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR - HACETTESPOR Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübü'nün, 25.01.2015 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABATSPOR Kulübü'nün, 25.01.2015 tarihinde oynanan GAZİOSMANPAŞA - SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABATSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü takdiren (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE,

30- ÇATALCASPOR Kulübü'nün, 25.01.2015 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında stadyumda yedek kale bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. hakkında 26.01.2015 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

32- EYÜPSPOR Kulübü masörü İSMAİL GÖKDEMİR'in 25.01.2015 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - ÇİNE MADRANSPOR Spor Toto 3. Lig 2.Grup müsabakasında ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ARSİNSPOR Kulübü'nün 24.01.2015 tarihinde oynanan DERİNCE SPOR A.Ş. - ARSİNSPOR Spor Toto 3.Lig 2. Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- ERZİNCAN REFAHİYESPOR Kulübü'nün 24.01.2015 tarihinde oynanan ERZİNCAN REFAHİYESPOR - SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR Spor Toto 3.Lig 2.Grup müsabakasında müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 4.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü'nün, 25.01.2015 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAMSPOR Kulübü'nün 24.01.2015 tarihinde oynanan FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAMSPOR - BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında stadyum bayrak direklerine rakip takım bayrağı asılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- BERGAMA BLD. SPOR Kulübü'nün 25.01.2015 tarihinde oynanan BERGAMA BLD. SPOR - ORHANGAZİSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında ambulans araç ve görevlilerinin bulundurulmamasından talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 4.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED EMEL'in 24.01.2015 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - SAMSUNSPOR U21 müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu ERTUĞRUL BİÇER'in 24.01.2015 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - SAMSUNSPOR U21 müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- BUCASPOR Kulübü sporcusu ÖMER KANBEROĞLU'nun 24.01.2015 tarihinde oynanan BUCASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ U21 müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Kulübü sporcusu OĞUZHAN COŞKUN'un 24.01.2015 tarihinde oynanan BUCASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ U21 müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu ENGİN PİLAVCI'nin 23.01.2015 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ŞANLIURFASPOR U21 müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.