Ümit Özat'tan Alex yorumu: Galatasaray Hagi’ye Beşiktaş Sergen’e sahip olduğundan, "Bizde de Alex" var demek için heykeli dikildi

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Alex de Souza'nın heykelinin dikilmesine ilişkin dikkati çeken bir yorum yaptı. Özat, "Galatasaray Hagi’ye Beşiktaş Sergen’e sahip olduğundan, ‘Bizde de Alex’ var demek için heykeli dikildi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda kaptanlık yapan Ümit Özat, takım arkadaşlığı yaptığı Alex hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.İşte Özat'ın açıklamaları:

"Alex kim?"

Kaptanlık konusunda görüşlerini dile getiren Ümit Özat, "Alex yeteneğiyle kaptan oldu, liderliğiyle değil. Rıza Çalımbay liderliğiyle, Sergen Yalçın yeteneğiyle kaptanlık yaptı. Messi yeteneğiyle, Pique & Puyol liderlikleriyle kaptan oldu. Her sene 30 gol atan adama kaptanlık bandını vereceksiniz. Maalesef doğru bir şey" dedi.

Alex'in heykelinin dikilmesi hakkında da konuşan Özat, Absürt bir şeydi. Onun bir proje olduğunu düşünüyorum. Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş Alex kim? Can Bartu'nun, Lefter'in heykelinin olmadığı yerde, Rıdvan Dilmen'in, Oğuz Çetin'in heykelinin olmadığı yerde Alex’in mi heykeli olacak. Galatasaray’ın Hagi’ye, Beşiktaş’ın Sergen’e sahip oluşundan sonra ‘Bizim de Alex’imiz var'ın dışa yansımasıdır" diye konuştu.