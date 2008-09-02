Ümit Özat, perşembe dönüyor



Bundesliga'da Köln forması giyen ve takımının Karlsruhe ile yaptığı maçta fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ümit Özat'ın perşembe günü antrenmanlara başlayabileceği bildirildi.



Köln Teknik Direktörü Christoph Daum, hiçbir bulgunun olmaması ve Ümit'in de hazır olması durumunda perşembe günü takımla birlikte antrenmanlara çıkabileceğini söyledi. Ümit'in Köln üniversite kliniğindeki kontrollere devam edeceği öğrenildi.



Bu arada Alman basını, Köln Teknik Direktörü Daum'un, Ümit Özat için, "Tanrım onun bizden gitmesine izin verme" diye dua ettiğini yazdı. Bild am Sonntag gazetesi, Özat'a yapılan müdahale sırasında ağlayan Teknik Direktör Daum'un şoke olduğunu yazdı. Daum, Kamerunlu Marc Vivien Foe'nin sahada ölümüne tanık olduğunu hatırlatarak, Ümit Özat'ın bayılmasını kendi çocuğunun başına gelmiş gibi algıladığını söyledi.





