Ümit Özat: Paramız bitti, paramız bitti, paramız bitti diye diye bu duruma gelindi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, takımının Süper Lig’den düşmesinin ardından yaptığı açıklamada “Paramız bitti, paramız bitti, paramız bitti diye diye Gençlerbirliği bu duruma geldi” dedi.

Gençlerbirliği’nin, Onursal Başkanı İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda küme düşmesine yönelik eleştirilere de değinen Özat, "Diyorlar ki İlhan Cavcav sezonunda rahmetlinin kemikleri sızlıyor. Nereden biliyorsunuz? Mezarına mı girdiniz? Rahmetli öldü, taraftar arttı. İlhan Cavcav döneminde küfür edemeyenler bugün tribünde söz sahibi olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Son maça “Çık” denmesi halinde çıkacağını ifade eden Özat, “Çok üzgünüz. Bu takımı bu yarışta tutabilmek için elimden geleni yaptım” diye konuştu.