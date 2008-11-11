T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümit Özat korkuttu

FC Köln forması giyen Ümit Özat, kalp ritim bozukluğu şüphesiyle Köln Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'ne kaldırıldı.

11 Kasım 2008 02:00

Alman Bundesliga ekiplerinden 1. FC Köln'ün kaptanı Ümit Özat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ümit Özat'ın, dün sabah erken saatlerde kalp ritmindeki düzensizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve burada, saat 20.00'ye kadar gözlem altında tutulduğu bildirildi.



Ümit Özat, sabaha karşı kalp ritm bozukluğu nedeniyle Köln Üniversitesi Kliniği Kardiyoloji Bölümü’ne kaldırıldı.

Almanya Bundesliga takımlarından FC Köln forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, sabaha karşı 05.00 civarında kalbindeki ritim bozukluğu şüphesiyle Köln Üniversitesi Kliğini Kardiyoloji Bölümü'ne ambülansla getirildi. Yapılan ilk müdahelesinde nabız atışının 300'e çıktığı belirlenen Özat'ın, nabız atışının normale döndüğü öğrenildi.


ÜMİT'İN DURUMU İYİ

Yapılan tetkiklerden sonra, çok önemli bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, Ümit'in sıkıntısının, psikolojik faktörlere bağlı olabileceği ifade edildi. Ümit'e yakın kaynaklar, futbolcunun durumunun gayet iyi olduğunu, ancak olayın basına yansımasından ötürü üzüntü duyduğunu belirttiler. Oyuncunun, futbola devam edip etmeyeceğinin ise henüz kesinlik kazanmadığı kaydedildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24