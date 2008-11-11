Ümit Özat korkuttu

Alman Bundesliga ekiplerinden 1. FC Köln'ün kaptanı Ümit Özat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ümit Özat'ın, dün sabah erken saatlerde kalp ritmindeki düzensizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve burada, saat 20.00'ye kadar gözlem altında tutulduğu bildirildi.







Ümit Özat, sabaha karşı kalp ritm bozukluğu nedeniyle Köln Üniversitesi Kliniği Kardiyoloji Bölümü’ne kaldırıldı.



Almanya Bundesliga takımlarından FC Köln forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, sabaha karşı 05.00 civarında kalbindeki ritim bozukluğu şüphesiyle Köln Üniversitesi Kliğini Kardiyoloji Bölümü'ne ambülansla getirildi. Yapılan ilk müdahelesinde nabız atışının 300'e çıktığı belirlenen Özat'ın, nabız atışının normale döndüğü öğrenildi.





ÜMİT'İN DURUMU İYİ



Yapılan tetkiklerden sonra, çok önemli bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, Ümit'in sıkıntısının, psikolojik faktörlere bağlı olabileceği ifade edildi. Ümit'e yakın kaynaklar, futbolcunun durumunun gayet iyi olduğunu, ancak olayın basına yansımasından ötürü üzüntü duyduğunu belirttiler. Oyuncunun, futbola devam edip etmeyeceğinin ise henüz kesinlik kazanmadığı kaydedildi.







