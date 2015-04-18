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Spor

Elazığspor'un teknik direktörü Ümit Özat istifa etti

Elazığsporlu oyuncular Giresunspor maçına çıkmak için ikna edildi

18 Nisan 2015 21:15

PTT 1. Lig ekibi Elazığspor'un teknik direktörü Ümit Özat, Denizlispor karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası görevini bıraktı.

Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Elazığspor'da teknik direktör Ümit Özat görevinden ayrıldığını açıkladı.  

Uzun süredir maaşlarını ve maç başı ücretlerini alamayan oyuncular, hafta içinde antrenmanlara çıkmamış ve paralarının ödenmemesi halinde Denizlispor maçına da çıkmayacaklarını ifade etmişlerdi.

Radikal'in haberine göre, Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'ün, futbolculara şahsi senedini vererek, takımı karşılaşmaya çıkardığı öğrenildi.

 

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