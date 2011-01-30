-ÜMİT ÖZAT İSTİFA EDECEK ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, 2-1 kaybettikleri Manisaspor maçında yaşananlar sonrasında yönetim kurulu ile bir toplantı yapacağı ve bu toplantının ardından istifa edeceği öğrenildi. Taraftarlarla yaşadığı olaylar nedeniyle maçın hakemi Abdullah Yılmaz tarafından tribünlere yollanan Ümit Özat, maç sonrası yapılan basın toplantısına katılamadı. Çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakan Özat, ''Sahadan çıkartıldığım için açıklama yapamam, ceza alırım'' demekle yetindi. Bu arada, takım otobüsünün önünde bekleyen Özat'a, bir grup taraftar tepki gösterdi. ''Sana küfür etmiyoruz ama ayıp ettin Ümit hoca'' ifadelerini kullanan taraftarlara Ümit Özat ise ''Köpeklerinize sahip olun sahaya salmayın'' şeklinde yanıt verdi. -MAÇ SIRASINDA YAŞANANLAR- Ankaragücü'nün Manisaspor maçında attığı golle 1-1 beraberliği yakalaması sonrasında teknik direktör Ümit Özat'ın, maç öncesinde ve esnasında kendisine tepki gösteren taraftarlara dönerek yumruk hareketi yapması, taraftarların büyük tepkisini çekti. Özat'ın gösterdiği tepki sonrasında ise bir taraftar sahaya atlayarak Ümit Özat'ın üzerine yürüdü. Ümit Özat'a yumruk atmak isteyen taraftara yumrukla karşılık veren Özat'ın, araya girenler nedeniyle yere düşen taraftarı yerdeyken tekmelemesi ise dikkati çekti.