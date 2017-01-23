T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ümit Özat: İlhan Cavcav Gençlerbirliği'nin Atatürk'üydü

"Ona son görevimizi en iyi şekilde yapacağız"

23 Ocak 2017 12:55

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve kırmızı-siyahlı futbolcular, hayatını kaybeden kırmızı-siyahlı kulübün başkanı İlhan Cavcav'ın taziye evini ziyaret etti.

Ümit Özat,  İlhan Cavcav'ın, Gençlerbirliği'nin bugünlere gelmesi için büyük emek sarf ettiğini belirterek, "İlhan Cavcav, Gençlerbirliği Kulübünün Atatürk'üydü." dedi.

Başkent temsilcisinin, Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde tesis teşviki aldığını hatırlatan genç teknik adam, "İlhan Cavcav, ben doğduğum zaman bu kulübü alıyor. Ben de 9 yaşında Gençlerbirliği'ne başladım. Bırakın yeni binayı, eski binanın temelinin atımından bahsediyorum. Turgut Özal'ın döneminde, ilk tesis teşvikinde, o kadar mutlu olmuştu ki bu kulübe bir çivi çakan bile onun için çok değerliydi." diye konuştu.

Cavcav'ın kırmızı-siyahlı kulübe ve Türk futboluna çok hizmetlerinin olduğuna değinen Ümit Özat, "Hepimizin babası gibiydi. Yaptıklarıyla, Türk futbolunun büyüğü, duayeni hatta daha da ötesinde gelmiş geçmiş 4-5 futbol insanından biriydi. Türkiye'ye futbolda tesisleşme onla geldi, yönetici profili için en güzel örnekti, babaydı." ifadelerini kullandı.

Cavcav'ın herkeste emeğinin olduğunu vurgulayan Özat, "Ona son görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Onun, orada, rahat uyuyabilmesi için; kulüpte görev yapanların, profesyonel ya da bayrağı sonradan alanların, bu kulübü onun koyduğu hedeflerin daha üstüne taşımaktan başka bir amacı olamaz, olmamalı." diyerek sözlerini tamamladı.

ETİKETLER

Ümit ÖzatGençlerbirliğiİlhan Cavcav

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24