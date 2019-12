-ÜMİT ÖZAT GİTMİYOR ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat, "Başkanımıza bırakmamın doğru olacağını ifade ettim. Kendisi de bu yola birlikte çıktığımızı, bırakmanın çare olmayacağını söyledi" dedi. Özat, Saray Tesisleri'nde gazetecilerle biraraya gelerek, yaşanan son olaylarla ilgili soruları yanıtladı. Dün akşam geç saatlere kadar Melih Gökçek ve Ahmet Gökçek ile bir toplantı yaptıklarını belirten Özat, "Orada sayın başkana bırakmamın doğru olacağını ifade ettim. Kendisi de bu yola birlikte çıktığımızı, bırakmanın çare olmayacağını söyledi. Bu teklifi daha önce bir iki kez daha yapmıştım. Neticede pazar günü sahada yaşananlar sözün bittiği yerdir. Türk futbol tarihi için yaşananlar bir milat olmalı. Bir gün bir başkanın, antrenörün, bir futbolcunun, bir gazetecinin vaya bir hakemin başına mutlaka bir iş gelecek. Ondan sonra çok geç olacak diye açıklamam olmuştu, bunu tekrarlıyorum" diye konuştu. Yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Özat, konuşmasına şöyle devam etti: "Daha üzgün olduğum bir konu ise her ne kadar saldıran kişi yerde küfürlerine devam etse de kendimi savunduktan sonra hareketlerime devam etmemem gerekirdi, bana yakışmadı. Ama insanız, 1 yılı aşkın süredir ailemize gelen küfürler var. Hiçbir insanın bu tür küfürlere kayıtsız kalma şansı yok diye düşünüyorum. Bundan nemalananlar var. Ama zaman çok önemli bir kavram. Hayattaki en büyük hırsız da zamandır. İnsandan birçok şeyi alıp götürüyor, ama zaman yeri geldiğinde de her şeyi yerine koymasını biliyor. Şu an için görevimizin başındayız. Böyle bir zamanda bu futbolcuları yüzüstü bırakacak durumum yok. Çok da gerekirse gideriz. Ailemden bırakmam yönünde büyük baskı var. Bu kadar sağlıksız bir ortamda çalışmanın ne kadar sağlıklı olacağını kestirmek mümkün değil. Korkmaksa, Allah'tan başka kimseden korkmadım. Yolun gittiği yere kadar devam edeceğiz ve en iyisini yapmaya çalışacağız." -MARKUS MERK'E TEPKİ- Ümit Özat, yaşanan olaylarla ilgili sergilenen tepkileri basından takip ettiğini ifade ederek, "Bu ülkede bir yabancı hakem gelip, Türk futbolunu ve Türk hakemlerinin almış olduğu kararları yorumluyorsa, vay Türk hakemliğinin haline" dedi. Türk hakemliğinin yıllardır Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar dışında yorumcu çıkaramadığının altını çizen Özat, "Türk hakemlerinin almış olduğu kararlar bir Alman tarafından yorumlanıyorsa, vay Türk hakemliğinin haline. Bu şahıs diyor ki, 'Bu olay Almanya'da olsa, Ümit Özat antrenörlük hayatında uzun bir süre ceza alır'. Kendisine soruyorum, ben Almanya'da yıllarca futbol oynayıp, kaptanlık yaptım. Acaba saha içinde bir taraftar kendisine küfür ederek gelse, hangi tepkiyi gösterecekti merak ediyorum. Sen geliyorsun, bu ülkenin ekmeğini yiyorsun. Almanya'da bir kez daha dünyaya gelsen, 10 kez daha hakemlik yapsan kazanamayacağın parayı bu ülkede kazanıyorsun ve bu ülkede saldırıya uğrayan bir adamı suçluyorsun. Bence bu O'nu oraya çıkaranların ayıbı" diye konuştu. Hikmet Karaman'ın yaptığı yoruma da değinen Özat, şunları söyledi: "Kendisiyle ilgili düşüncelerim aynı. Benim bir meslektaşım, benim kaldığım duruma maruz kalsa ve bilsem ki Barcelona'ya, Milan'a gideceğim, meslektaşımı o duruma maruz bırakan taraftar grubuyla birlikte o coşkuyu asla yaşamazdım. Bu benim karakterime uygun değil. Meslektaşımı ve yaptığını destekleyenleri Allah'a havale ediyorum. Zamanı gelince O da insanların önüne bir gün çıkar. Ama bu anlamda beni arayıp da destek olan birçok hocaya, futbolcuya, değerli büyüklerime ve bu konuda desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum." -"ANKARAGÜCÜ'NÜN A'SINI AĞZIMA ALMAYACAĞIM"- Ümit Özat, insanların ayrılırken kendini belli edeceğini vurgulayarak, "Ayrıldıktan sonra Ankaragücü'nün A'sını ağzıma almayacağım. Ama Ankaragücü'nün ve Ankaragücülülerin birlik olması lazım" dedi. Yaşananların Ümit Özat davası olmadığını kaydeden Özat, "Ümit kötü, önceki kötü, bu yönetim kötü, öncekiler kötü. Burada rant kavgası var. Gerçek Ankaragücülülerin bunu görmesi lazım. O yüzden gelin birlik olun. Taraftarlık birisini göndermeye gelirken, küfür ederken değil, düşeni kaldırmaya yardım ederken yapılan birliktir. Taraftarlık bilet alarak, kulübe destek vererek olur. Buradaki taraftarlık anlayışı tamamen almaya yönelik, vermeye yönelik değil. Bu işin içinde olanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.