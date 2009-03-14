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Spor

Ümit Özat futbolu bıraktı

FC Köln’de forma giyen Ümit Özat, doktorların izin vermemesi nedeniyle futbol kariyerine son noktayı koydu.

14 Mart 2009 02:00


Almanya Bundesliga takımlarından FC Köln’de forma giyen Ümit Özat, doktorların izin vermemesi nedeniyle futbol kariyerine son noktayı koydu.

Almanya Birinci Ligi takımlarından FC Köln'de forma giyen Özat, duygu dolu bir konuşma yaptığı basın toplantısında, ''Futboluculuğum bugüne kadarmış'' dedi.

Doktorların, bundan sonraki yaşamında futbol oynamasına müsade etmediğini kaydeden Özat, futbol kariyerine son verdiğini söyledi.

Bundan sonra kursa giderek antrenörlük sertifikası alacağını anlatan Özat, FC Köln'de yardımcı antrenör olarak görev yapacağını sözlerine ekledi.

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