Ümit Özat futbola dönecek mi?

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında FC Köln'ün Karlsruhe ile oynadığı maçta fenalaşarak yere yığılan ve hala kontrolleri devam eden Ümit Özat, futbol hayatıyla ilgili akılda kalan soruları yanıtladı.



Özat, doktorların kendisine 6 hafta tam istirahat verdiğini belirterek, "Amacım bu altı hafta dinlenerek tekrar eski sağlığıma kavuşmak. Futbolu bırakmak öyle kolay değil. Ondan sonra daha net bir açıklama yapabilirim" dedi.



Rheinenergie Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, şu anda gayet iyi olduğunu ifade eden Ümit, "Kısa zamanda toparlanmama yardımcı olan tüm FC Köln camiasına, manevi dualarını eksik etmeyen Türk halkına, herkese teşekkür ederim. Futbol benim yaşamım. Hayatımın en önemli olgularından birisi. Futbolu çok seviyorum, ancak hiç bir sevgi ailemin üzerinde değil. Doktorlar altı hafta dinleneceksin dediler. Bu süreçte tedavime devam ederek, tekrar eski sağlığıma kavuşmak istiyorum. Futbol oynamaya, yüzde yüz bir risk yoksa devam edeceğim"

diye konuştu.



FC Köln'ün hayatında önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çeken kaptan Ümit, "Hayatım boyunca oynadığım kulüplerin hepsinde kapasitemin yüzde yüzünü verdim. Futbola döndüğümde de aynısını yapmak isterim. Eğer yüzde yüz kendimi sahaya veremeyip, daha düşük oranla oynayacak olursam o zaman arkadaşlarıma tam yardımcı olamamış sayarım kendimi. Ancak ben yüzde yüz oranlarda tekrar döneceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.



'Ailem ilk günkü gibi düşünmüyor'



Ailesinin ilk günlerde kesinlikle futbolu bırakmasını istediğini dile getiren Özat, "Başıma gelenlerden sonra ailemin futbolu bırakmamı istemeleri normal. Ancak yapılan tetkiklerden ve doktorların söylemlerinden sonra onlar da ilk günkü gibi düşünmüyorlar. Eğer doktorlar 6 hafta sonra yüzde yüz oynayabilirsin derlerse takımıma katılmak en büyük ümidim. Ben hayâlini kurduğum kararı vereceğime inanıyorum. O da geri dönmek" diye konuştu.



Doktorların 6 hafta dinlenmesini istedikleri için Türkiye'ye gitmeyi düşünmediğini belirten Özat, Amerika'dan da bir doktorla irtibat halinde olduğunu ve kararı hep beraber vereceklerini kaydetti.



"Ben saha içinde olmadığımda dışardan destek vermemem için ölmem lazım" diyen Ümit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Haftada bir kez maça gidebileceğim söylendi. Saha dışında üstüme düşen ne varsa bir kaptan olarak yapmaya hazırım. Zor zamanlarda bu kadar sevildiğimi

görmekten dolayı mutluyum. Olayı yaşayan bendim. Ancak çevremin, insanların davranışlarından sonra olayın boyutunu anladım. Herkese teşekkür ediyorum. Ancak

artık önümüzde Bayern Münih maçı var. Ona motive olmalıyız. 6 hafta sonra geleceğimizle ilgili kararı tam verebileceğiz. Türkiye'de bir gazetede yazılanlar tamamen yanlış. Ben kimseye böyle bir açıklama yapmadım. Futbolu bırakmak gibi bir düşüncem de olmadı zaten."



FC Köln Kulübü Menajeri Michael Meier da bugün çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ümit'i tekrar aramızda görmekten son derece mutluyuz. Futbol oynaması konusunda her şey pozitif. Yapılan spekülasyonlar yersiz. Dinlenmeden sonra risksiz olarak takıma döneceğinden eminim. Ancak bu ne kadar zaman alır, tabii ki söylemek zor. Ama biz kaptanımızın döneceği günü bekliyoruz" dedi.

