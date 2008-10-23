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Spor

Ümıt Özat dönüyor

Kalbindeki rahatsızlığı nedeniyle bir süredir futboldan uzak kalan Köln'ün kaptanı Ümit Özat'ın, 2009 yılı Ocak ayında antrenmanlara başlayabileceği bildirildi.

23 Ekim 2008 03:00


Kalbindeki rahatsızlığı nedeniyle bir süredir futboldan uzak kalan Köln'ün kaptanı Ümit Özat'ın, 2009 yılı Ocak ayında antrenmanlara başlayabileceği bildirildi.

Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından 1. FC Köln'ün kaptanlığını yapan ve kalbiyle ilgili sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık 2 aydan bu yana forma giyemeyen Ümit Özat, doktorların kendisine gelecek yılın ocak ayında antrenmanlara yeniden başlayabileceğini söylediklerini belirtti.

Ümit, Hannover kentinde muayene olduğunu ifade ederek, ''Sağlık durumum iyiye gidiyor. Kendime 6 hafta daha dikkat etmem gerekiyor. Doktorlar ocak ayında antrenmanlara yeniden başlayabileceğimi söylediler'' dedi.

Bundesliga'da 29 Ağustos'ta 1. FC Köln'ün deplasmanda Karlsruher SC'ye karşı oynadığı karşılaşmada sahada fenalaşarak yere düşen Ümit'e, daha sonra yapılan muayeneler sonucunda kalp rahatsızlığı teşhisi konulmuştu.

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