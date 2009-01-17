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Spor

Ümit Özat dönüş hazırlığında

Doktorlar tarafından son kez kontrol edilen Ümit, şubat sonundan itibaren antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.

17 Ocak 2009 02:00


Köln kaptanı Ümit Özat, yeniden futbol oynayabilecek. Doktorlar tarafından son kez kontrol edilen Ümit, şubat sonundan itibaren antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.

Kalp kası teşhisi nedeniyle uzun süredir tedavi gören Fc Köln kaptanı Ümit Özat, futbola dönüyor. Son kontrolü yapan kalp uzmanları, Ümit'e yeniden futbola dönüş konusunda yeşil ışık yaktı.

Alman Bild Gazetesi’ndeki habere göre, tecrübeli futbolcu şubat ayı sonunda koşu antrenmanlarına başlayarak yeşil sahalara dönüş yapacak.

Son olarak Siegburg'ta kalp uzmanı tarafından kontrol edilen futbolcu, hastaneden ayrılırken mutlu haberi Bild Gazetesi aracılığıyla verdi.

Uzun süreden beri beklediği haberi aldığını söyleyen Ümit, "Çok mutluyum. Kardiyologlar hiçbir problem olmadığını söylediler. Kalbim düzgün bir şekilde çalışıyor. Olağanüstü bir sorun yaşanmazsa bana şubat ayı sonunda koşu antrenmanlarına başlayabileceğimi söylediler. Bu harika bir haber. Ama acele etmeyeceğim. İstediğim haberi aldım. Artık bir hafta önce ya da sonra başlamışım, çok da önemli değil" dedi.

Ümit'in bu haber üzerine Belek kampına giderek, teknik direktör Christoph Daum ve takım arkadaşlarını ziyaret edeceği bildirildi.

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