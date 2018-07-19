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Spor

Ümit Milliler Ukrayna'yı büyük farkla geçerek çeyrek finale yükseldi

Türkiye, çeyrek finalde Almanya-İzlanda maçının galibiyle karşılaşacak

19 Temmuz 2018 15:00

Türkiye Ümit Milli Erkek Basketbol takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Ukrayna'yı 104-46 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen şampiyonada Milliler, Ukrayna karşısında oyuna oldukça etkili başladı. ilk periyodu 26-12 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına 56-21'lik üstünlükle gitti. Etkili oyununu ikinci devrede de sürdüren Milliler, üçüncü periyodu 79-31, maçı da 104-46'lık skorla kazandı. 

Türkiye, çeyrek final maçında Almanya-İzlanda karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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