-Ümit milli takımı İtalya'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - 2013 Ümitler Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 11 Ekim Salı günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, bu ülkeye gitti. 7. Grup'taki 4. maçında dün akşam İstanbul'da Macaristan'ı 2-1 yenerek, 12 puana ulaşan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan ümit milliler, İtalya maçı için bu sabah uçakla başkent Roma'ya hareket etti. İtalya ile Türkiye ümit milli takımları 11 Ekim Salı günü Rieti kentindeki Centro D'İtalia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.