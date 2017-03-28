Ümit Milli Takım'dan gollü prova

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 4-0 yendi.
27. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yaklaşık 35 metreden sert vuruşunda, top az farkla auta gitti.
40. dakikada Azerbaycan atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ehtiram'ın, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
İlk yarı golsüz sona erdi.
56. dakikada Türkiye öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın savunma arkasına attığı pasla penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok'un aşırtma vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
63. dakikada orta sahada buluştuğu topla ceza sahası içerisine kadar giden Kubilay Kantsızkuş, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerden kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Sanan topu köşeden çıkardı.
77. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
83. dakikada Türkiye farkı üçe çıkardı. Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası içerisinde önünde kalan topa sert vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 3-0.
86. dakikada Türkiye dördüncü golü buldu. Sol kanattan topla hareketlenen Muhammed Enes Durmuş'un yerden ortasında Kubilay Kanatsızkuş, topun üzerinden atladı. Ceza sahası içinde uygun pozisyonda bekleyen Umut Bozok'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak dördüncü kez Azerbaycan ağlarına gitti: 4-0.
Türkiye sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Emre Malok, Oktay Önge, Bahtiyar Birinci
Türkiye: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Fethi Özer, Oğuzhan Çapar, Mehmet Zeki Çelik, Ahmet Ildız (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Alican Özfesli (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Orkan Çınar (Dk. 71 Mert Örnek), Yusuf Yazıcı (Dk. 83 Ahmet Bahçıvan), Umut Bozok, Deniz Hümmet (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş)
Azerbaycan: Sabuhi (Dk. 46 Sanan), Tashgin, Bahlül, Serkan, Yusif, Elgyun, Gismat, Budag (Dk. 79 Eltun), Ehtiram (Dk. 66 Alibay), Ozan Can (Dk. 69 Ilyas), Mahir
Goller: Dk. 56 ve 86 Umut Bozok, Dk. 77 ve 83 Kubilay Kanatsızkuş (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 53 Bahlül (Azerbaycan)