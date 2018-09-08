T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümit Milli Takım'dan farklı galibiyet

Ümit Milli Takım - Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0 İSTANBUL (DHA) Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme 8'inci maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-0 mağlup etti

08 Eylül 2018 00:50

Ümit Milli Takım - Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

İSTANBUL (DHA)

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme 8\'inci maçında Kıbrıs Rum Kesimi\'ni 4-0 mağlup etti.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu\'nda oynanan maçta millilerin gollerini 3\'üncü dakikada Adil Demirbağ, 76\'ncı dakikada ve 81\'inci dakikada penaltıdan Orkan Çınar ile 89\'uncu dakikada kendi kalesine Hadjipaschalis kaydetti.
Türkiye bu galibiyetle puanını 11\'e yükseltti. Ümit milliler gruptaki 9\'uncu maçını 10 Eylül Salı akşamı deplasmanda İsveç ile oynayacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milli TakımKıbrıs Rum KesimiDHA TürkiyeMilli Futbol Takımı UEFAAvrupaKasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan StadyumuAdil DemirbağOrkanHadjipaschalisTürkiyeEylül SalıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24