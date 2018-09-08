Ümit Milli Takım'dan farklı galibiyet

Ümit Milli Takım - Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

İSTANBUL (DHA)

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme 8\'inci maçında Kıbrıs Rum Kesimi\'ni 4-0 mağlup etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu\'nda oynanan maçta millilerin gollerini 3\'üncü dakikada Adil Demirbağ, 76\'ncı dakikada ve 81\'inci dakikada penaltıdan Orkan Çınar ile 89\'uncu dakikada kendi kalesine Hadjipaschalis kaydetti.

Türkiye bu galibiyetle puanını 11\'e yükseltti. Ümit milliler gruptaki 9\'uncu maçını 10 Eylül Salı akşamı deplasmanda İsveç ile oynayacak.

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