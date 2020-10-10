Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu, "Marcao tokatladı" haberini yalanladı: İddia edildiği gibi bir olay yaşanmamıştır

T24 Haber Merkezi

Galatasaray ve Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında, yaşanan ikili mücadelede Marcao'nun Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığına ilişkin haber, genç oyuncu tarafından yalanlandı. Halil Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur." ifadelerini kullandı.

Fanatik gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'nun, Ümit Milli Takım futbolcusu Halil Dervişoğlu'yla arasında yaşanan gerginlikten sonra tokatladığı iddia edilmişti.

Halil Dervişoğlu, kişisel Instagram hesabında, hikâye bölümünde paylaştığı açıklamada; "Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkilemeyeceğini açıklamak isterim." ifadelerini kullandı.