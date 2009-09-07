Ümit Milli takım Gürcistan'da

UEFA Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası 2. Eleme Grubu'nda 9 Eylül Çarşamba günü Gürcistan ile karşılaşacak Ümit Milli Takım, bu ülkeye gitti.Ümit Milli Takım kafilesi, Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Batum kentine hareket etti.Kafile, buradan otobüsle Zestafoni şehrine geçerek kamp yapacağı otele yerleşecek. Milliler, bugün ve yarın maçın oynanacağı Central Stadı'nda yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacak.Gürcistan-Türkiye karşılaşması Zestafoni kentindeki Central Stadı'nda 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 15.00'te başlayacak. Milliler, karşılaşmanın ardından 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'a dönecek.