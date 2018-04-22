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Spor

Ümit Milli Takım, Afrika Kupası'nda şampiyon oldu

Türkiye; 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı İSTANBUL,(DHA) Tunus'ta yapılan Afrika Kupası müsabakalarında ay yıldızlı judokalar tatamiden 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile ayrılarak takım halinde şampiyon oldu

22 Nisan 2018 02:19

Türkiye; 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı

İSTANBUL,(DHA)

Tunus\'ta yapılan Afrika Kupası müsabakalarında ay yıldızlı judokalar tatamiden 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile ayrılarak takım halinde şampiyon oldu.
18 ülkeden 176 judocunun katıldığı organizasyonda; 60 kiloda Salih Yıldız, 81 kiloda A. Burak Çuhadar ve +90 kiloda Ö. Kemal Aydın altın madalyanın sahibi olurken, 50 kiloda Berat Bahadır ve M. Ali Demirel ikincilik kürsüsüne çıktılar. 50 kiloda Emirhan Karahan, 55 kiloda Abdülaziz Kara, 66 kiloda Umalt Demirel, 90 kiloda F. Enes Acet ve +90 kiloda Çağrı Doğan bronz madalyaya ulaşan judokalar oldu.

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