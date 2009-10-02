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Spor

Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

02 Ekim 2009 21:36

Ermenistan ile 2011 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında karşı karşıya gelecek Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ile 13 Ekim'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacak ümit millilerin aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Volkan Babacan (Fenerbahçe), Cenk Gören (Denizlispor)

Savunma: Barış Basdaş (Kasımpaşa), Serkan Şahin (FC Basel), Serdar Aziz (Bursaspor), Muhammet Aykut Demir (Gençlerbirliği), Serdar Kesimal (Kayserispor), Emre Özkan (Orduspor), Ferhat Yılmaz (Sivasspor), Güray Vural (Denizlispor)

Orta saha: Yiğit İsmail Gökoğlan (Manisaspor), Aydın Yılmaz (Galatasaray), Murat Ceylan (Gaziantepspor), Jem Paul Karacan (Reading FC), Furkan Özcal (Kayserispor), Umut Sözen (Ankaraspor), Ferhat Kiraz (Gençlerbirliği)

Forvet: Burak Çalık (Altay), Tevfik Köse (SV Bayer 04 Leverkusen), Mustafa Pektemek (Gençlerbirliği)

Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosu, 5 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de İstanbul'da, Polat Renaissance Otel'de toplanacak. 6-11 Ekim tarihleri arasında çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek ümit milliler, 11 Ekim'de, Ermenistan maçının oynanacağı Eskişehir'e gidecek. Milliler, son antrenmanlarını 12 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da, maçın oynanacağı Atatürk Stadı'nda gerçekleştirecek.

İki takım arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Alexandru Deaconu yönetecek. Deaconu'nun yardımcılıklarını Eduard Eugeniu Dumitrescu ve Sebastian Eugen Gheorghe, dördüncü hakemliği de Serbastian Coltescu yapacak.

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