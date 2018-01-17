ÜMİT KOCASAKAL CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI (1)

Haber: İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı\'na adayı olduğunu açıkladı.

Kocasakal, Taksim\'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi. Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Görüntü Dökümü:

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-Ümit Kocasakal\'ın salona girişi

-Solandakilerden detaylar

-Kocasakal\'ın açıklamaları



