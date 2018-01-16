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Ümit Kocasakal Çarşamba günü CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Barosu eski Başkanı Prof

16 Ocak 2018 01:32

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Çarşamba günü Taksim\'de bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak. 
Ümit Kocasakal\'ın ekibi tarafından, basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde \"Prof Dr. Ümit Kocasakal\'ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı\'na adaylık açıklaması olacaktır.\" denildi. Ayrıca, basın açıklamasının Çarşamba günü saat 11.00\'de Taksim\'de bir otelde düzenleneceği belirtildi.
Kocasakal\'ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman, basın davetinin ardından DHA\'ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal\'ın Çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı\'na adaylığını açıklayacağını bildirdi.

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