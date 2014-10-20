Ümit Kıvanç'tan 5 maddede günlük durum tespiti

Ümit Kıvanç*
Günlük durum tesbiti - 20 Ekim 2014
Ad koymayalım, yargıya varmayalım, hele hele "bak nasıl rezil oluyorlar!" yapmayalım, olan biteni sıralayalım:
• Ülkenin en büyük azınlığının yanıbaşındaki akrabaları katledilirken seyirci kalan bir devlet (+toplum) olarak görülme.
• Henüz yedi-sekiz yıl önce dünyadaki prestiji epeyce artmış bir devletken, şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oylamasında yenen tokat.
• "İslâm Devleti" katillerini destekleyen devlet olarak damgalanma. İD'e verilen desteklerden ötürü uluslararası düzeyde yargılanacak konuma sürüklenme.
• "Yapmayız, etmeyiz, olmaz!" babalanmalarından sonra ABD'nin Kobanê'ye C130'larla (koskocaman askerî nakliye uçaklarıyla) silah-mühimmat-tıbbî malzeme indirmesini seyretme.
• "Olmaz, etmez, geçirmeyiz!"lerden sonra, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne Kobanê'ye Peşmergeleri geçirmesi için izin verme.
*Ümit Kıvanç'ın bu yazısı www.riyatabirleri.blogspot.com sitesinden alınmıştır.