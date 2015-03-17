Ümit Kıvanç: Zulmün bu kadarı fazla, zulmün bu kadarına ortak olmak fazla!

Ümit Kıvanç*

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi isyanı sırasında polis tarafından başından gaz fişeğiyle vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in annesine karşı dava açmak istedi. Savcılığa yapılan suç duyurusunun gerekçesi: "Tehdit"! Buna, Abdocan'ın annesi Hatice Cömert'in ettiği bir bedduanın bahane edildiği söyleniyor. (Beddua, Cömert'ler Özgecan Aslan'ın ana-babasına taziyeye gittikleri sırada edilmiş.)

Haberin duyulmasından bu yana birkaç saat geçti; hükümete yakınlık duyan İslâmcı şahsiyetlerden, Müslüman yazar-çizer-düşünürlerden bu konuda ses çıkmadı. Oğlunu öldürdüğü anaya devletin bir de tehdit davası açarak eziyet çektirmesi, anlaşılan, yine sadece muhalif birtakım insanları rahatsız ediyor. Huzursuz da mı etmiyor? Kimsenin içine bir korku da mı düşmüyor; zulmün bu kadarı fazla, zulmün bu kadarına ortak olmak fazla... gibi şeyler geçmiyor mu kimsenin aklından?



[ EK / 23:09 / Cömert ailesinin avukatı, savcılığın, "tehdit" iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verdiğini açıkladı. Umarım böyledir. Savcılık, Hatice Cömert'in bedduasının "yakarış" sayılması gerektiğine, "tehdit suçunun unsurlarının oluşmadığına” hükmetmiş. Bu elbette, yapılan gaddarlığı hafifletmiyor. Ayrıca, bakalım savcıya ne olacak... ]

*Bu yazı riyatabirleri.blogspot.com.tr blogundan alınmıştır.