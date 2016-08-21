Ümit Kıvanç yazdı: Haseke'de büyük çatışmaya doğru

Ümit Kıvanç*

Rusya'nın ara bulucuğuyla, Haseke'de çatışmaların duracağı, anlaşmaya varıldığı bildirilmişti, ancak ben bu güncellemeyi yaparken, Suriyeli yetkililerin Haseke ve Kamışlı'daki askerleri çekme önerisini kabul etmedikleri, görüşmelerin tıkandığı ve çatışmaların yeniden başladığına dair haberler duyuldu. Bu sabah görüşmeler sürerken Suriye jetleri Haseke üzerinden uçmuş, ama herhangi bir yeri bombalamamışlar. Kürt güçlerinin, şehrin Kürt nüfus ağırlıklı güney bölgesine ilerlediği bildiriliyor. ]

Haseke'de çatışmayı sona erdirmek için yapılan kritik toplantı gece yarısından biraz sonra sona erdi, YPG ve Asayiş'in (fiilen bir tür yerel milis), ateşkes için sunulan hiçbir öneriyi kabul etmedikleri açıklandı.

Zaten toplantı sürerken, YPG'nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne takviye kuvvetler gelmeye başlamıştı, yerel kaynakların duyurduğuna göre. Bunların arasında Arap savaşçılar ve Şemmer aşiretinin "yüzlerce" silahlı mensubu da var. Öğleden sonra YPG, yöredeki Kürt ve Arap ahaliye "terörist rejime karşı" birleşme çağrısı yapmıştı. Bu çağrı, YPG'den bir üst düzey yetkilinin, "rejim güçlerini Haseke'den çıkarana kadar savaşa son vermeyeceğiz" açıklamasından bir-iki saat sonra gelmişti. SDG'nin, Haseke civarındaki Suriye Ordusu ve Ulusal Savunma Güçleri milislerini yöreden bütünüyle süpürmek üzere geniş bir harekâta başlaması bekleniyor.

Yine öğleden sonra, ABD, Haseke şehrinin kuzeybatısındaki üssüne takviye deniz piyadeleri gönderdi. ABD daha önce de, Suriye jetlerinin Kürtler ve yerel Arap müttefiklerinin mevzilerine yönelik yeni bombardımanlarını önlemek için buradaki uçaklarını da takviye etmiş, ABD jetleri iki Suriye jetinin yolunu kesip geri döndürmüştü. Fakat bu gece Suriye jetlerinin yeni hava saldırıları düzenlediğine dair haberler geliyor.

Yukarıdaki bilgiler, şu son ayrıntı dışında, daha çok yerel Kürt kaynaklarından. Suriye ordusu veya yerel milislerden gelme benzer bilgilere henüz rastlamadım.

SDG: Menbic'in kuzeyinde işimiz bitti

Bu gece SDG'den bir kritik açıklama daha geldi. SDG, Menbic'in kuzeyine yönelik operasyonlarına son verdiğini, bundan sonra Menbic'ten sadece batıya doğru harekâta devam edeceklerini duyurdu. Bu, SDG'nin Cerablus için "İslâm Devleti" örgütü veya Türkiye destekli silahlı gruplarla çatışmaya girmemesi demek.

* Bu yazı Ümit Kıvanç'ın kişisel blogundan alınmıştır