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Ümit Kıvanç: Kafa kesen cihatçılar bir tarafta olunca, karşılarındaki Esad 'aydınlık lider' falan olmuyor

"Kendisi berbat bir Ortadoğu diktatörü"

10 Nisan 2018 17:18

Gazete Duvar yazarı Ümit Kıvanç, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin olarak "Basınımızda maalesef Suriye haberleri de hakikat katliamının kurbanı oluyor. Sadece bu alışıldık katliamcılık değil, mantık ve muhakeme yoksunluğumuz, gözü dönmüş taraftarlığı hayatla ilişkinin temel tarzı sanmamız da gerçeği öğrenmek isteyenlerin canına okuyor. Gerçek maalesef çoğu zaman tek boyutlu, tek yönlü bir Whatsapp mesajı değil. “Kafa kesen cihatçılar” bir tarafta olunca, karşılarındaki Beşar Esad “aydınlık lider” falan olmuyor" dedi. 

Kıvanç, "Kendisi berbat bir Ortadoğu diktatörü. ABD birtakım cihatçı örgütlere silah verince, Fransa türlü dalavera çevirince, bu, Putin’i iyi adam yapmıyor" ifadesini kullandı.

Kıvanç şöyle devam etti: 

"Kendisi hunhar bir otokrat. İktidar propaganda aygıtı Suriye ile ilgili her veriyi çarpıttığı, insanî yardımdan ajans haberciliğine her türlü faaliyeti devlet hizmeti ve bir tür savaş organizasyonu şeklinde sürdürdüğü, yeter ki “Esed” gitsin diye DAİŞ’i bile uzun süre bağrına bastığı için, bu yalan dolan makinesine karşı itiraz, içeriğinden bağımsız olarak, makbul sayılıyor. Âdetâ gönüllü Rusya-Suriye lobisi gibi davrananlar var. Ayrıca bütün Suriye ve “Suriyeli” haberleri, Türkiye’de mevcut iktidara muhalefet imkânı sunup sunmamasına göre rağbet görüyor ya da görmezden geliniyor.

Bütün bunlardan sonra, kimyasal silah meselesine değinebiliriz. Gerçekler şunlar:

• Son saldırıyı kim yaptı, bilmiyoruz.

• Ortada kimyasal saldırı var mı, bunu da bilmiyoruz.

• Suriye ordusu kimyasal saldırı yapar mı? Yapar. Yaptı. Kaç defa."

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