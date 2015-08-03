Ümit Kıvanç'tan 'Stratejik Derinlik' belgeseli: Bir Macera Oyunu

Bugüne kadar Türkçe'de 100'den fazla baskı yapan, farklı dillere de çevrilen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kitabı "Stratejik Derinlik" üzerine film çeken gazeteci ve belgeselci Ümit Kıvanç Davutoğlu'nun 2012 Nisan'ındaki bir Meclis konuşmasıyla, Suriye'den orijinal görüntü ve sesleri biraraya getirerek oluşturduğu filme ilişkin olarak, "Vakanın teşhisine yardımcı olmaya çalıştım" dedi.

Vimeo üzerinden, "Türkiye Suriye'deki yangını söndürebilirdi, körüklemeyi yeğledi. Çünkü bir aksiyon-macera oyununa sardırmıştı: Stratejik Derinlik" alt metniyle yayınlanan film izlemek için tıklayın