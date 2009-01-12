Ümit Karan yolcu gibi...





Bursaspor'un genç yeteneği Volkan Şen için Galatasaray yöneticileri Başkan İbrahim Yazıcı ile görüşmelere başladı. Anlaşmanın sağlanması halinde Volkan Şen, Galatasaray ile çalışmalara başlayacak.



Sarı kırmızılı kulübün, Sercan'a değil, son günlerde çıkış yakalayan Bursaspor'un genç yeteneği Volkan Şen'e talip olduğu, Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile Galatasaray yöneticilerinin Antalya'da bir araya gelerek Volkan Şen için pazarlığa oturulduğu öğrenildi. Galatasaray yönetiminin Volkan Şen'e karşılık bir oyuncu ve para vererek pazarlığı sonlandırmak istiyor.



YAZICI'NIN GÖZÜ ÜMİT KARAN'DA



Bursaspor'un, Ali Tandoğan, Tuna ve Aydın'dan sonra şimdi de Galatasaray'dan Ümit Karan'ı renklerine bağlama hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Antalya'da bulunan ve futbolcuları yakından takip eden İbrahim Yazıcı'nın, Ümit Karan için teklif götürdüğü, Karan'ın ise "Transfer olayları benim dışımda gelişiyor. Bursaspor'la böyle bir görüşme de benim haberim olmadan gerçekleşmiş" dediği öğrenildi.



