T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümit Karan yolcu gibi...

Bursaspor'un genç yeteneği Volkan Şen için Galatasaray yöneticileri Başkan İbrahim Yazıcı ile görüşmelere başladı.

12 Ocak 2009 02:00



Bursaspor'un genç yeteneği Volkan Şen için Galatasaray yöneticileri Başkan İbrahim Yazıcı ile görüşmelere başladı. Anlaşmanın sağlanması halinde Volkan Şen, Galatasaray ile çalışmalara başlayacak.

Sarı kırmızılı kulübün, Sercan'a değil, son günlerde çıkış yakalayan Bursaspor'un genç yeteneği Volkan Şen'e talip olduğu, Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile Galatasaray yöneticilerinin Antalya'da bir araya gelerek Volkan Şen için pazarlığa oturulduğu öğrenildi. Galatasaray yönetiminin Volkan Şen'e karşılık bir oyuncu ve para vererek pazarlığı sonlandırmak istiyor.

YAZICI'NIN GÖZÜ ÜMİT KARAN'DA

Bursaspor'un, Ali Tandoğan, Tuna ve Aydın'dan sonra şimdi de Galatasaray'dan Ümit Karan'ı renklerine bağlama hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Antalya'da bulunan ve futbolcuları yakından takip eden İbrahim Yazıcı'nın, Ümit Karan için teklif götürdüğü, Karan'ın ise "Transfer olayları benim dışımda gelişiyor. Bursaspor'la böyle bir görüşme de benim haberim olmadan gerçekleşmiş" dediği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24