T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümit Karan ve Volkan Arslan PDFK'ya sevk edildi

Menajerlik yaptıkları iddiasıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevkedildiler.

04 Kasım 2010 02:00

T24 - Eskişehirsporlu futbolcu Ümit Karan ile Ordusporlu futbolcu Volkan Arslan, menajerlik yaptıkları iddiasıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildiler.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifade yer aldı:

"Eskişehirspor profesyonel futbolcusu Ümit Karan ile Orduspor profesyonel futbolcusu Volkan Arslan, talimatlara aykırı bir biçimde menajerlik faaliyeti içinde bulunmalarından dolayı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi."

Ayrıca bu iki futbolcunun tedbirleri kalkana kadar takımlarındaki yerlerini alamayacaklar....


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24