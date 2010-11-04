Ümit Karan ve Volkan Arslan PDFK'ya sevk edildi

T24 - Eskişehirsporlu futbolcu Ümit Karan ile Ordusporlu futbolcu Volkan Arslan, menajerlik yaptıkları iddiasıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildiler.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifade yer aldı:



"Eskişehirspor profesyonel futbolcusu Ümit Karan ile Orduspor profesyonel futbolcusu Volkan Arslan, talimatlara aykırı bir biçimde menajerlik faaliyeti içinde bulunmalarından dolayı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi."



Ayrıca bu iki futbolcunun tedbirleri kalkana kadar takımlarındaki yerlerini alamayacaklar....





