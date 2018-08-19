Ümit Karan: Kardeşim tarafından dolandırıldığım iddiası asılsızdır; koskaca bir yalan

Eski milli futbolcu Ümit Karan’ın kardeşi tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Etiler’de bir oto galeri açan Karan’ın, kardeşi Aykut Karan’ın bir gün içinde her şeyi satarak, Miami’ye kaçtığı öne sürüldü. Ümit Karan, sosyal medya adresindne iddiaları, "Ülkemizde tartışılması ve takip edilmesi gereken daha önemli konular varken, böyle asılsız ve yalan haberlere vakit harcanmamalı" diyerek yalanladı.

Karan, bu iddiaları çıkaranlar hakkında hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz’ın haberine göre, kardeşi ile beraber lüks araç satan Karan, tüm parasını bu işe yatırdı ancak kardeşi tarafından dolandırıldı. Yatırımın tamamını kardeşinin üzerine yapan futbolcunun sosyal medya hesaplarından sildiği kardeşiyle görüşmeme kararı aldığı belirtiliyor.

"Asılsızdır"

Karan çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak iddiayı yalanladı. Karan, şunları kaydetti:

“Dün ve bugün basında çıkan kardeşimle ve benimle alakalı haberler gerçekten çok çirkin. Böyle bir durum söz konusu değildir. Asılsız ve koskoca yalan bir haberdir. Bu haberleri çıkartan arkadaşların da vicdanlarını sorgulamalarını ister ve kendileri hakkında hukuki süreç başlatılacağını söylemek isterim. Ülkemizde tartışılması ve takip edilmesi gereken daha önemli konular varken, böyle asılsız ve yalan haberlere vakit harcanmamalı. Herkese şimdiden iyi bayramlar.”