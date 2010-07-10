T24 - Eskişehirspor'un Gerede kampın da bulunan Ümit Karan kadro dışı bırakıldı.



Kadro dışı bırakılan ve sabah antrenmanına çıkmayan Ümit Karan'ın, Gerede kampından ayrılarak Eskişehir'e döndüğü öğrenildi. Karan'ın neden kadro dışı bırakıldığına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.



Öte yandan Eskişehirspor'da, kampın 8. gününde oyuncular sabah antrenmanına koşu yaparak başladı. Daha sonra futbolcular, teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.



Gerede kampının yararlı geçtiğini ifade eden Çalımbay, defans ve sol tarafa oyuncu almayı düşündüklerini kaydederek, “Bunun için 1 ya da 2 tane transfer çalışmamız olacak. Dün bir arkadaşımız daha kampa katıldı. Takımdan ve transferlerden memnunuz, inşallah bunu lige yansıtırız” dedi.



Ligde başarının transferlerle değil ortaya konan futbolla yakalandığını kaydeden Çalımbay, şöyle konuştu:



“Her takım transfer yapıyor, gücü olan daha iyi transfer yapıyor. Biz de kendi bütçemize ve ihtiyacımıza göre transferler yapmaya çalıştık. Anadolu takımı ile büyük takımların yaptığı transfer bir olmaz. Biz de bütçemize göre en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun süper bir lig geçecek. Herkesin herkesi yenebileceği bir lig olacak. Her takımın kendine göre hedefi var. Onun için kimse kimseden korkmuyor. Bundan sonraki ligler çok zor geçecek.”

Çalımbay, “İlk dördün içerisinde yüzde 100 Anadolu takımı olacak, bu bir gerçek artık” dedi.



Teknik direktör Çalımbay daha sonra antrenmanı izlemek için gelen taraftarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.





