Ümit Karan: Hagi, Hakan Şükür ile bir olup üzerime oynadı

Eski futbolcu Ümit Karan, Galatasaray'da oynadığı dönem takımın teknik direktörü George Hagi'nin kendisini istemediği söyledi. “O zaman Hakan Şükür de vardı. Bence Hagi ile bir birlik olmuşlardı o zaman. Eski takım arkadaşları idiler. Yalan söylemeye gerek yok artık bu saatten sonra" diyen Karan, "Benim Galatasaray’da futbol oynamamı istemediler. Ya ben ya da o oynayacaktı. Üzerime oynayarak bana şans tanımadılar. Bunu herkes biliyor. Hiç bana şans tanımak istemediler" ifadesini kullandı.

FutbolArena'ya konuşan Ümit Karan'ın açıklamaları şöyle:

Galatasaray’ın sezon sonunda Podolski’yi satılması doğru karar mı?

Geç bile kaldı. Çoktan satmaları gerekiyordu. Her futbolcu değerini bulduğu zaman satacaksın. Bu kadar basit. Bu kadar maaş veriyorsun futbolcuna. Eğer iyi bir teklif gelirse bana göre kulüp olarak değerlendireceksin.

Yurt dışında, Almanya’da bir sürü ucuza oyuncu var. Neden gidip bulmuyorsun. Neden Almanya’da gidip oyuncu keşfetmek adına Galatasaray kulübü olarak bir merkez açmıyorsun. Niye bir şuben yok Almanya’da...

Almanya Milli Takımı neredeyse Türk olacak ya! E, neden gidip Almanya’dan oyuncu getirmiyorsun. Niye biliyor musun? Tembel...Yöneticilerimiz tembel. Uçağa binip futbolcunun maçını izlemekten hoşlanmıyorlar. Arada menajer olacak. Menajer indirecek, yönetici indirecek anca öyle mutlu olurlar çünkü. Gidip araştırmayı sevmezler bizimkiler...”

Barcelona, PSG maçını izlediniz mi?

Ben herkese PSG’nin, Barcelona’yı açık şekilde mağlup edeceğini söylemiştim. Kimse bana inanmadı. Kadrolarını gördünüz mü? 18-22 yaş arasında kaç tane oyuncu vardı. Onlar nereden buluyor bu oyuncuları. Biz vazgeçmeyeceğiz. Biz hala cebimize para koymanın peşindeyiz, o yüzden futbolcu yetiştiremeyiz. Biz burada böyle oyuncuları oynatmayız. 100 bin dolarlık oyuncu isterse süper yetenek olsun oynatmam. Çünkü 100 bin dolarlık oyuncudan ne yönetici para kazanır ne de menajer. O yüzden 2 milyon dolar yada 2 milyon Eurolar havada uçuşur. En azından 100-200 indirelim diye...100 bin dolarlık oyuncu ondan daha iyidir belki ama almazlar.”

Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yaptın. Teknik adam olarak görev yapmayı düşünüyor musun?

“Düşünüyorum tabii ki. Benim en sevdiğim iş tabii ki. Ama biliyorsunuz bir dönem bazı şeyler yaşandı. Davalar oldu. Benim aslında amacım Sportif Direktör olarak görev yapmak istiyorum. İlk başta düzgün çalışan bir kulüpte görev yapmak lazım. Ufku ve vizyonu geniş olan kişilerle çalışmak lazım. Bu insanları bulamadığımız sürece bizde çalışamıyoruz. Futbolda da bazı şeyler dönüyor. Maalesef hala aynı insanların, aynı çevrenin kararları ile dönüyor futbol dünyası. Bunlardan vazgeçmedikleri sürece biz bu işleri yapamayız. Ben diyorum; futbol dünyasını temizlemek zorundalar. Temizlemiyorlar.”

Neden Galatasaray’da efsane olan eski futbolcuları teknik direktör olarak görev yapamıyor? İyi futbolcu iyi teknik adam olacak diye de bir şart yok tabii...

“Bu kesinlikle zeka işi. Biz çok futbolcu gördük teknik direktör olamayan. Hagi mesela. Galatasaray ve Türk futbol tarihinin en büyük yabancı futbolcusu. Ama, teknik direktör olarak hiçbir başarısı yok. Türkiye’de gittiği her takımda başarısız sonuçlar aldı. “Galatasaray niye diğer eski hocalarına şans vermiyor, bilmiyorum. Kıskançlıklar var sanki Galatasaray’da...”

Hagi, seni kadro dışı bırakmıştı. Neden böyle bir şey yaşandı...O gidince Galatasaray’a geri gelmiştin...

“O zaman Hakan Şükür de vardı. Bence Hagi ile bir birlik olmuşlardı o zaman. Eski takım arkadaşları idiler. Yalan söylemeye gerek yok artık bu saatten sonra. Benim Galatasaray’da futbol oynamamı istemediler. Ya ben ya da o oynayacaktı. Üzerime oynayarak bana şans tanımadılar. Bunu herkes biliyor. Hiç bana şans tanımak istemediler. Ben farklı olaylara bağlıyorum bu durumu. Kendisi de zaten başarılı olamadı.”