-ÜMİT KARAN ES-ES'E DÖNÜYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 30.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gol yollarında etkili olamayan Eskişehirspor, sezon başında eski teknik direktör Rıza Çalımbay ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bıraktığı tecrübeli golcü Ümit Karan'ı yeniden kadroya dahil etmeye hazırlanıyor. Temmuz 2009'da Eskişehirspor ile 3 yıllık anlaşma imzalayan tecrübeli futbolcu Ümit, Es-Es formasıyla ilk maçını Ağustos 2009'da Manisaspor ile yaptı. Galatasaray'dan Eskişehirspor'a transfer olduğu 2009-2010 sezonunda 24 maçta forma giyen Ümit, 22 kez ilk 11'de yer aldı. 11 maçta 90 dakika görev yapan golcü futbolcu oyuna iki kez sonradan girdi. Kırmızı-siyahlı formayla Süper Lig'de 7 gol atan Ümit, 5 sarı kart gördü. Ümit, geçen sezon 9 Mayıs 2010'da yapılan ve 78. dakikasında oyuna girdiği Sivasspor maçından bu yana Süper Lig'de maç yapmadı. Süper Lig'de forma giydiği 343 maçta toplam 132 gol atan Ümit, Eskişehirspor'un Bolu'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında eski teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yönetimin takım bulmasını istediği Ümit, görüşmelerden sonuç alamayınca Eskişehirspor'da kaldı. Mayıs 2012'ye kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunan Ümit, iki hafta önce Eskişehirspor tesislerinde takımdan ayrı antrenmanlara çıkmaya başladı. Çalımbay ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı kalan Ümit'in, Çalımbay'ın takımdan ayrılmasının ardından forma şansı bulabileceği öğrenildi. Bu sezon yaptığı 6 maçta forvet oyuncularının gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle yönetimin Ümit'i kadroya dahil edeceği bildirildi. Ligde 4 gol atıp 9 gol yiyen Eskişehirspor'da tecrübeli golcünün gelecek maçlarda takımdaki yerini alacağı kaydedildi. Yarın doğum gününü kutlayacak Ümit, 35 yaşına girecek.